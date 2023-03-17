14 медичних закладів Тернопільщини можуть надавати безоплатну реабілітаційну допомогу

Повномасштабна війна суттєво збільшила кількість людей, які травмуються, а після стабілізації стану потребують реабілітації. Головне завдання держави за таких умов — сприяти поверненню людини до максимально активного повсякденного життя, яке вона мала до отримання травми. Для цього в Україні створюється сучасна система реабілітації, що ґрунтується на найкращих світових практиках і доказових підходах, мультидисциплінарності та, головне, – пацієнтоцентричності.

Розвиток реабілітаційної допомоги починається з багатопрофільних лікарень, щоби людина могла отримати її одразу після травмування (або ж початку захворювання).

Чи можна отримати реабілітаційні послуги безоплатно?

Так. Щоби реабілітаційна допомога стала доступнішою, наприкінці 2022 року Програму медичних гарантій розширили новими пакетами: «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Отже, вже зараз держава оплачує закладам, що підписали контракт із Національною службою здоров’я України (НСЗУ), надання громадянам якісних безоплатних реабілітаційних послуг.

Як пацієнту безоплатно пройти курс реабілітації?

Особи, яким надається реабілітаційна допомога, мають право самостійно обирати реабілітаційний заклад, відділення, підрозділ, фахівців з реабілітаціїз огляду на їхню спеціалізацію.

Для отримання таких послуг потрібне електронне направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого лікаря, у тому числі – лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Проте, якщо йдеться про реабілітацію в стаціонарі, її також можна отримати через переведення з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні.

Які послуги можна отримати в межах «реабілітаційних» пакетів?

Пацієнт у межах реабілітації в амбулаторних умовах може розраховувати на достатньо велику кількість послуг. У переліку нижче наведені лише деякі з них:

реабілітаційне обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини та фахівцями з реабілітації – членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди;

встановлення діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану, програми реабілітаційної терапії;

визначення прогнозу за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнта;

оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію та/або лікарсько-консультативну комісію тощо.

Повний перелік послуг можна знайти на сайті НСЗУ(пункти 38 та 40).

!!! Якщо вам запропонували електрофорез або інші апаратні фізіопроцедури, масаж, призначили грязі або мінеральну воду для внутрішнього або зовнішнього застосування – можете одразу звертатися на «гарячу лінію» НСЗУ, оскільки ці методи не є доказовими методами реабілітації — за це НСЗУ не платить.

Ключовою вимогою до стаціонарного реабілітаційного пакета є надання реабілітаційної допомоги високого обсягу – кожний пацієнт має щоденно отримувати щонайменше 3 години індивідуальних реабілітаційних втручань.

Щодо амбулаторного пакета, то він передбачає надання реабілітаційної допомоги від однієї до двох годин на добу або менше ніж година на добу для пацієнтів, які потребують: нейрореабілітації, ортопедичної, психологічної, кардіо-респіраторної реабілітації або комплексної реабілітації. Також передбачені й інші напрями реабілітації.

Де отримати послугу з реабілітації у Тернопільській області?

14 медичних закладів Тернопільщини уклали контракт із НСЗУ за двома «реабілітаційними» пакетами. 11 можуть надавати допомогу за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах», 14 – за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах».

Знайти конкретну лікарню можна на сайті НСЗУ. Для цього перейдіть в розділ 1 «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». На третій сторінці оберіть серед фільтрів населений пункт, а в підрозділі «Групи послуг» – необхідний пакет (53 Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах або 54 Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах). Після цього ви побачите всі заклади, які мають договір на пакет, а також їхні контакти.

Також можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.