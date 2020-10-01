Тернопільський суд став на захист водія маршрутки, якого звинувачували у порушенні правил карантину

Тернопільський апеляційний суд закрив справу щодо порушення правил карантину відносно водія автобусу через недоведеність його вини.

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу водія міського автобусу Мирослава Л. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 19 серпня 2020 року, якою його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Санкція статті передбачає накладання адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн).

Так, постановою суду першої інстанції було визнано доведеним, що 14 серпня 2020 року Мирослав Л. здійснював перевезення пасажирів у м.Тернополі за міським маршрутом №11 і на час перевірки в автобусі перебувало 34 особи, хоча згідно п.п. 2 п.11 постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року щодо карантину дозволено перевезення пасажирів не більше ніж кількість місць для сидіння.

Не погодившись із рішенням місцевого суду, Мирослав Л. подав апеляційну скаргу, в якій просив дану постанову скасувати та закрити провадження у справі. Стверджував, що працівниками поліції не зібрано достатньо доказів вчинення ним адміністративного правопорушення, оскільки надані суду записи з нагрудної камери поліцейського не підтверджують, що водій перевозив більше пасажирів, ніж це дозволено в період карантину, а будь-які інші докази щодо кількості пасажирів автобуса у справі відсутні.

Заслухавши пояснення Мирослава Л., дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, суддя Тернопільського апеляційного суду встановив, що до справи не долучено жодних документів на транспортний засіб, з яких можна було би встановити його технічні характеристики і відповідно визначити кількість місць для сидіння пасажирів, від якої залежить дозволена для перевезення кількість пасажирів.

Також зі змісту оскарженої постанови вбачається, що доводи водія автобуса про відсутність доказів перевезення саме 34 пасажирів суд першої інстанції спростував, посилаючись на доданий до протоколу відеозапис із нагрудної камери працівника поліції. Однак перевіркою матеріалів справи в ході апеляційного розгляду встановлено, що із даного відеозапису неможливо встановити, скільки пасажирів перебувало в автобусі, оскільки працівник поліції до салону не заходила, а лише зафіксувала, що частина пасажирів вийшла на зупинці і у салоні ще знаходяться люди, але точну їх кількість не було встановлено.

Виходячи з наведеного, суддя Тернопільського апеляційного суду прийшов до висновку, що в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, які поза розумним сумнівом підтверджують вчинення Мирославом Л. адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП. Тому апеляційну скаргу було задоволено, а справу щодо порушення ним карантину людей — закрито, – повідомляє пр есслужба Тернопільського апеляційного суду.