Тернопільський суд вирішить долю 42-річного стрільця по дітях

У понеділок, 12 липня, о 14-ій годині у суді розглянуть справу 42-річного стрільця по дітях.

Мова йде про 42-річного спортивного тренера Валерія Устінова, якого підозрюють у тому, що він 21 січня близько 11-ої години з гладкоствольної рушниці здійснював постріли по дітях. Постраждали двоє дітей.

Як стало відомо “Тернополянам” з власних джерел, підозрюють у злочині інструктора одного із спортклубів міста Валерія Устінова, родом з Рівненщини.

Прокуратура вимагає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 діб. Захист чоловіка просить застосувати щодо нього домашній арешт та запевняє – вистріл відбувся випадково, під час чищення зброї.