Тернопільський суд залишив під вартою любителя Росії

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Євгена Ф. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 5 грудня 2018 року.

Як встановлено судом, у період із 12 травня по 22 червня 2015 року 34-річний обвинувачений, програміст за фахом, у соціальній мережі інтернет “ВКонтакте” створив особистий обліковий запис, через який свідомо розміщував публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні, а саме: на «стіні» свого облікового запису умисно поширив для ознайомлення необмеженим колом осіб — учасників соціальної мережі «ВКонтакте» публікації, в яких містилися заклики до Російської Федерації здійснити військову агресію щодо України та таким чином повалити її конституційний лад. Вказані висловлювання спрямовані до свідомості необмеженого кола громадян України і мали мету повалення конституційного ладу України.

Вказані дії обвинуваченого судом кваліфіковано за ч. 2 ст. 109 КК України як публічні заклики до повалення конституційного ладу та призначено йому покарання у виді 2 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Обираючи Євгену Ф. міру покарання, суд врахував особу обвинуваченого та ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

У поданій апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просила вирок суду скасувати, а кримінальне провадження щодо Євгена Ф. — закрити.

Заслухавши суддю доповідача, думку захисника, доводи прокурора, який не погодився з поданою апеляцією; ознайомившись із апеляційною скаргою та матеріалами кримінального провадження, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що висновки, зроблені судом першої інстанції, ґрунтуються на підставі ретельного, повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх фактичних обставин справи і не спростовані стороною захисту. Вирок суду є законним і обґрунтованим, підстав для його скасування немає, а тому апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Євгена Ф. колегією суддів залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

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