Тернопільський суд залишив під вартою пенсіонера, підозрюваного у вбивстві дружини

24 січня 2023 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Олега Б. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 січня 2023 року щодо обраної Олегу Б. міри запобіжного заходу – тримання під вартою строком до 7 березня 2023 року без визначення розміру застави.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник Олега Б. подала апеляційну скаргу, в якій просила пом’якшити її підзахисному запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Мотивуючи своє прохання, вказала, що жодних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, у суді не було доведено, будь-яких спроб Олегом Б. перешкоджати встановленню істини, зокрема приховати сліди злочину з метою уникнення відповідальності чи впливати на свідків – не встановлено.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, що надійшли на розгляд Тернопільського апеляційну суду, органом досудового розслідування Олегу Б. повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, – в умисному вбивстві.

А саме, що 7 січня 2023 року, приблизно о 19 год., між Олегом Б. та його дружиною через документи на квартиру, в якій вони спільно проживали, виникла словесна суперечка. Зі слів підозрюваного, потерпіла мала намір подарувати квартиру своїм племінникам і передала їм усі документи. Саме через рішення дружини між подружжям виникла словесна суперечка, в ході якої у підозрюваного виник злочинний намір, спрямований на умисне протиправне позбавлення її життя. Він узяв на кухні порожню пляшку з-під вина і наніс потерпілій декілька ударів по голові. Коли дружина впала, вже кухонним ножем декілька разів ударив її у шию та груди, таким чином умисно вбив її. Про скоєне розповів сусідам, і сусіди викликали поліцію. Олега Б. було затримано в порядку ст. 208 КПК України та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України. Відповідно до ст.12 КК України, цей злочин належить до категорії особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За результатом судового розгляду колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника підозрюваного Олега Б. залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 січня 2023 року – без змін.