Тернопільський суд застосував амністію до багатодітного батька

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області задовольнила апеляційну скаргу Тараса Г. та пом’якшила йому покарання. Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 23 березня 2017 року 34-річного Романа Д. визнано винним за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання зброї) та призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 1 рік 5 місяців 22 дні, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

На підставі ч.5 ст.72 КК України у строк відбуття покарання зараховано термін його попереднього ув’язнення, що становить 1 рік 5 місяців 22 дні позбавлення волі.

Відповідно до вироку суду, в лютому 2015 року обвинувачений у придбав дві ручні гранати та пістолет із двома магазинами патронів до нього. Зброю заховав у дворі житлового будинку в м. Тернополі.

В апеляційній скарзі та доповненнях до неї прокурор, не оскаржуючи фактичних обставин кримінального провадження, просив вирок суду скасувати через його м’якість.

Колегія суддів погодилась з прокурором та ухвалила новий вирок, а також задовольнила клопотання обвинуваченого Романа Д. та звільнила його від призначеного покарання, застосувавши закон України “Про амністію у 2016 році”.

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