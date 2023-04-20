Тернопільський «Техно-Буд-Центр» за день отримав п’ять підрядів на ремонт доріг у двох областях

Тернопільське ТОВ «Техно-Буд-Центр» уклало 14 квітня відразу п’ять угод на поточний ремонт доріг у Чернівецькій і Тернопільській областях загальною вартістю майже 47,6 млн грн. Зокрема, майже 45 млн грн «Техно-Буд-Центр» отримає від департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради за поточний ремонту трьох вулиць у Чернівцях.

До участі у тендері на ремонт вул. Винниченка зголосився лише «Техно-Буд-Центр», запропонувавши виконати роботу за 10,2 млн грн (на 0,5 млн грн дешевше очікуваної вартості). Натомість у двох інших тендерах на ремонт вулиць Героїв Майдану та Учительська «Техно-Буд-Центр» переміг, запропонувавши вищу ціну (20,3 млн грн і 14,5 млн грн відповідно), ніж конкуренти, яких Чернівецька міськрада дискваліфікувала.

Ще два підряди загальною вартістю 2,6 млн грн «Техно-Буд-Центр» отримав того дня від Білецької сільради на Тернопільщині за ремонт вулиць у селах Плотича та Чистилів . У цих тендерах «Техно-Буд-Центр» був єдиним учасником.

За даними YouControl, «Техно-Буд-Центр» цього року вже виграв 16 тендерів вартістю майже 1,2 млрд грн, у тому числі 120,5 млн грн компанія отримала від Чернівецької міськради і 755 млн грн – від Тернопільської міськради.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» є членом «Національної асоціації дорожників України», що об’єднує фаворитів «Укравтодору». Власниками «Техно-Буд-Центру» є Юрій Ханін та Андрій Ярема, їм також належить низка інших компаній: ТОВ «Партнер-Авто-Пром», ТОВ «Спецавтоінвест», ТОВ «Бобулинські піски», ТОВ «Дорожня компанія «Будлідер», ТОВ «Преміум клаб компані» та інші. До 2011 року Андрій Ярема був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (раніше «Мегаполіс-Україна»).