За минулу добу тернопільські патрульні виявили два автомобілі, які перебували в розшуку ДВС

Першу автівку — Volkswagen, інспектори зупинили за порушення ПДР на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Під час перевірки документів, патрульні встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку державною виконавчою службою.

Інший автомобіль — Ford, охоронці порядку зупинили за порушення ПДР також на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Перевіривши інформацію про водія та транспортний засіб згідно з базами даних, встановили, що автівка також перебуває в розшуку ДВС.

В обох випадках патрульні склали відповідні адміністративні матеріали на водіїв, повідомили про подію працівників державної виконавчої служби, громадяни сплатили суму заборгованості на місці та продовжили рух далі.