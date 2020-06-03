Тернопільський університет відновлює роботу плавального басейну
За рішенням адміністрації університету з 9 червня буде відновлено роботу плавального басейну ТНТУ з дотриманням усіх рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту на період карантину (Постанова МОЗ України №28 від 26.05.2020р.).
Зокрема, уже затверджено регламент роботи на час карантину. Відвідувачам басейну проводитимуть температурний скринінг. Заняття в групах оздоровчого плавання відбуватимуться з врахуванням кількості чоловік — двоє на одну доріжку. Також буде обмежене одночасне використання роздягалень та душових кабін. Клієнти дотримуватимуться й ряд інших вимог.
Графік роботи басейну на червень місяць
|П
|12.00-12.45
|13.00-13.45
|14.00-14.45
|15.00-15.45
|16.00-16.45
|Збірна
універ.
|18.15-19.00
|19.15-20.00
|В
|7.00-7.45
|8.00-8.45
|13.00-13.45
|14.00-14.45
|15.00-15.45
|16.00-16.45
|Збірна
універ.
|18.15-19.00
|19.15-20.00
|С
|12.00-12.45
|13.00-13.45
|14.00-14.45
|15.00-15.45
|16.00-16.45
|Збірна
універ.
|18.15-19.00
|19.15-20.00
|Ч
|7.00-7.45
|8.00-8.45
|13.00-13.45
|14.00-14.45
|15.00-15.45
|16.00-16.45
|Збірна
універ.
|18.15-19.00
|19.15-20.00
|П
|12.00-12.45
|13.00-13.45
|14.00-14.45
|15.00-15.45
|16.00-16.45
|Збірна
універ.
|18.15-19.00
|19.15-20.00
|С
|9.00-9.45
|10.00-10.45
|11.00-11.45
|12.00-12.45
|Збірна
універ.
|14.00-14.45
|15.00-15.45
|16.00-16.45
|17.00-17.45
|18.15-19.00
|19.15-20.00
|Н
|9.00-9.45
|10.00-10.45
|11.00-11.45
|12.00-12.45
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