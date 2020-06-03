Тернопільський університет відновлює роботу плавального басейну

За рішенням адміністрації університету з буде відновлено роботу плавального басейну ТНТУ з дотриманням усіх рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту на період карантину (Постанова МОЗ України №28 від 26.05.2020р.).

Зокрема, уже затверджено регламент роботи на час карантину. Відвідувачам басейну проводитимуть температурний скринінг. Заняття в групах оздоровчого плавання відбуватимуться з врахуванням кількості чоловік — двоє на одну доріжку. Також буде обмежене одночасне використання роздягалень та душових кабін. Клієнти дотримуватимуться й ряд інших вимог.

Графік роботи басейну на червень місяць

П 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 Збірна

універ. 18.15-19.00 19.15-20.00 В 7.00-7.45 8.00-8.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 Збірна

універ. 18.15-19.00 19.15-20.00 С 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 Збірна

універ. 18.15-19.00 19.15-20.00 Ч 7.00-7.45 8.00-8.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 Збірна

універ. 18.15-19.00 19.15-20.00 П 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 Збірна

універ. 18.15-19.00 19.15-20.00 С 9.00-9.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 Збірна

універ. 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.15-19.00 19.15-20.00 Н 9.00-9.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45

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