17:44 | 3.06.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільський університет відновлює роботу плавального басейну

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За рішенням адміністрації університету з 9 червня буде відновлено роботу плавального басейну ТНТУ з дотриманням усіх рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту на період карантину (Постанова МОЗ України №28 від 26.05.2020р.).

Зокрема, уже затверджено регламент роботи на час карантину. Відвідувачам басейну проводитимуть температурний скринінг. Заняття в групах оздоровчого плавання відбуватимуться з врахуванням кількості чоловік — двоє на одну доріжку. Також буде обмежене одночасне використання роздягалень та душових кабін. Клієнти дотримуватимуться й ряд інших вимог.

Графік роботи басейну на червень місяць

П     12.00-12.4513.00-13.4514.00-14.4515.00-15.4516.00-16.45Збірна
універ.		18.15-19.0019.15-20.00
В7.00-7.458.00-8.45    13.00-13.4514.00-14.4515.00-15.4516.00-16.45Збірна
універ.		18.15-19.0019.15-20.00
С     12.00-12.4513.00-13.4514.00-14.4515.00-15.4516.00-16.45Збірна
універ.		18.15-19.0019.15-20.00
Ч7.00-7.458.00-8.45    13.00-13.4514.00-14.4515.00-15.4516.00-16.45Збірна
універ.		18.15-19.0019.15-20.00
П     12.00-12.4513.00-13.4514.00-14.4515.00-15.4516.00-16.45Збірна
універ.		18.15-19.0019.15-20.00
С  9.00-9.4510.00-10.4511.00-11.4512.00-12.45Збірна
універ.		14.00-14.4515.00-15.4516.00-16.4517.00-17.4518.15-19.0019.15-20.00
Н  9.00-9.4510.00-10.4511.00-11.4512.00-12.45       

Наша адреса: м.Тернопіль, вул. Білогірська 50, НСОЦ «Політехнік».

Довідки за телефоном 25-30-95, 51-97-37

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