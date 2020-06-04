У Тернополі наповненість дитсадків складає до 30%

1 червня у Тернополі запрацювали дошкільні навчальні заклади. Вони функціонують з певними обмеженнями. Разом з тим, батьки не поспішають віддавати своїх дітей у дитсадки.

Про це в прямому ефірі на «РАДІО ROKS» заявив очільник Тернополя Сергій Надал.

За його словами, в умовах діючого зараз адаптивного карантину, наповненість ДНЗ міста значно нижча, ніж очікувалось. До відновлення роботи дитсадків думали, що відсутніми після 1 червня буде до 40% дошкільників, але цифра виявилася значно вищою.

— У дитсадках Тернополя наповненість складає до 30 %. За інформацією, яку ми маємо, в середньому у групах щодня є до 10 дітей — десь 7,8… найбільше 11,— каже Сергій Надал.

Він також додав, що навіть за таких умов зводити групи не будуть і дитячі садочки й надалі працюватимуть впродовж літа з дотриманням усіх карантинних норм. Наразі порушень та скарг на роботу ДНЗ в управління освіти ТМР не надходило.

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