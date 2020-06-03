На Тернопільщині запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14

Протягом першого тижня в Тернопільській області уже 7 юних осіб скористались послугою «2 в 1: оформлення ID-картки та номера платника податків за однією заявою».

Нагадуємо, що з 28 травня 2020 року запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14. Особи віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше за їх бажанням можуть одночасно зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Наголошуємо, що надання послуги з оформлення паспорта громадянина України та номера облікової картки платника податків відбувається лише за бажанням особи та є безкоштовною.