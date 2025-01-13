Відтепер нашу Україну з небес охоронятиме ще один Воїн Світла – загинув Любомир Безкоровайний з Тернопільщини

Відтепер нашу Україну з небес охоронятиме ще один Воїн Світла. Сумна звістка надійшла до Васильковецької громади. Повідомляє Чортківська районна державна адміністрація.

За волю і незалежність нашої держави, за наше з вами право жити і працювати на рідній землі загинув Любомир БЕЗКОРОВАЙНИЙ, житель села Целіїв, 28.07.1979 року народження.

Свій останній бій мужній Захисник зустрів 29 грудня 2024 року в районі населеного пункту Махновка Курської області.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Доземний уклін і вічна памʼять та шана всім, хто віддав своє життя за Україну!