Діти на канікули: 22 березня через коронавірус школи Тернополя закриють

У Тернопільській області спостерігається напружена ситуація з захворюваністю. 17 березня в області захворіли 690 осіб.

На оперативному міському штабі по боротьбі з коронавірусом

вирішили, що діти підуть на канікули з 22 березня. Після тижневих канікул – дистанційне навчання для учнів 5-11 класів, пише 20 хвилин.

– Ще 2–3 тижні тому ситуація була стабільна, – розповіла начальниця управління освіти міськради Ольга Похиляк. – Однак наразі ми бачимо зростання захворюваності серед учнів та вчителів. У 3 та 10 школах навчання дистанційне. У 22 школах закриті окремі класи. Тому ми пропонуємо перенести канікули з 29 на 22 березня. Після канікул перевести на дистанційну форму навчання учнів старших класів, а учні 1–4 класів вчитимуться в звичному режимі.



