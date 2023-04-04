«Тернопільводоканал» за 12 мільйонів найняв юристів судитися з кимось за кордоном

КП «Тернопільводоканал» 23 березня за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з адвокатським об’єднанням «Етерна Ло» про послуги з юридичного представництва на 11,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Адвокатське об’єднання захищатиме інтереси водоканалу за кордоном до кінця року.

В Італії та Лівані воно забезпечить стягнення коштів за вимогою водоканалу до банку-гаранту про виплату коштів по безумовній безвідкличній гарантії. Подробиці невідомо.

Також воно представлятиме водоканал у Раді з вирішення суперечок та в арбітражі за правилами Комісії Організації Об’єднаних Націй з міжнародного торговельного права (UNCITRAL). Мова про забезпечення розірвання на прийнятних для водоканалу умовах контракту, укладеного за зразком Світового Банку «Проектування-поставка-монтаж» відповідно до Керівництва по закупівлях товарів, робіт і неконсультаційних послуг позичальниками Світового Банку за позиками МБРР і кредитами та грантами МАР (в редакції січня 2011 року). В тендерній документації не сказано, що це за контракт.

Адвокатське об’єднання отримає підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Формальна економія відносно очікуваної вартості в 12,00 млн грн склала 1%.

Засновниками київського АО «Етерна Ло» є Олег Мальський та Андрій Астапов, а його директором – Артем Кузьменко. Воно входить в однойменну групу із зареєстрованим на нього ж київським ТОВ «Етерна Ло». Детальніше про «Eterna Low» можна прочитати в новині «Розробники грального законопроекту пов’язані з комітетом тестя Зеленського».

Нагадаємо, у 2014 році «Тернопільводоканал» отримав від МБРР (Світовий банк) кредит у розмірі $36,7 млн на інвестиційний проект «Розвиток міської інфраструктури-2». Проект передбачав модернізацію об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства Тернополя.

Зокрема в рамках цього проекту в 2017 році водоканал уклав контракт на реконструкцію очисних споруд за 10,52 млн євро із Консорціумом «EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.» і «Atzwanger S.p.A.» (Італія). Згідно звіту водоканалу за 2020 рік, за цим контрактом було поставлено і оплачено чотири партії обладнання, а також тривали розроблення проектної документації стадії «Р» та врегулювання якогось питання щодо виконання контракту. Станом на початок 2023 року чотири контракти в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» виконані, п’ять виконуються, а виконання одного припинено через форс-мажорні обставини. Про які саме контракти йдеться, невідомо.

Анна Сорока, «Наші гроші»