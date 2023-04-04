Житель Тернопільщини втратив 150 тисяч кредитних коштів
Оновлення банківського додатка закінчилося для жителя Збаража втратою усіх коштів. Про злочин чоловік повідомив на лінію “102”.
За словами потерпілого, до нього зателефонувала невідома особа і представилася працівником фінансової установи. Чоловік повірив, бо на екрані телефону висвічувався стаціонарний номер, код якого належить Києву.
У ході розмови додзвонювач повідомив, що власнику банківської картки потрібно терміново оновити додаток, аби не виникало проблем у майбутньому з проведенням будь-яких фінансових операцій.
Чоловік погодився і незнайомець скинув йому посилання на начебто “новий додаток”. Потерпілий усе зробив: перейшов за посиланням, заповнив усі форми та зазначив свої дані. За декілька хвилин йому прийшло сповіщення про те, що на його картці зріс кредитний ліміт, а після цього ще одне повідомлення – перерахування 150 тисяч гривень на невідомий рахунок.
Працівники поліції перевіряють номер, з якого телефонували невідомі, а також шляхи, куди пішли кошти.
Правоохоронці застерігають усіх мешканців міста та області в жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити особисті дані та не вірити додзвонювачам. Працівники банків не випитують конфіденційну інформацію, а що стосується мобільних додатків, то вони оновлюються автоматично за умови доступу до інтернету.