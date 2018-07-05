На Тернопільщині є нова влада і новий мер

Організатори Тернопільського регіонального етапуХХ ювілейної Міжнародної програми «Студентська республіка-2018» внесли цьогоріч багато новинок у проведення мульти-фестивалю. Але головне завдання – обрання Студентського магістрату та Студентського мера, яким став студент ТНЕУ Юрій Питель, було виконане .

Студреспубліка не стоїть на місці. За 20 років діяльності відбулося багато змін як в оргдіяльнісній грі, так і вмульти-фестивальній частині. А от щодо ігрового голосування тернополяни цього року, з 22 по 24 червня 2018р., вирішили піти на експерименти. Які саме – далі.

Громадянами Студреспубліки стали команди з університетів і молодіжних громадських організацій. Студреспубліканці об’єдналися по інтересах: взяли участь в оргдіяльнісній грі, «Квест-фестивалі», Інтелектуальних іграх, просвітницьких тренінгах.

Після запеклої ОДГ на тему: «Як досягти прогресу та миру на Тернопільщині» та голосування за Студмера/ку — перемогу здобув Юрій Питель, студент Тернопільського національного економічного університету. Цьогоріч організатори зробили нововведення, зокрема, голосування не відбувалося класичним методом — бюлетенями та скриньками, а пройшло абсолютно відкрито у соцмережі Facebook. «Виборчі інновації – це наш український велосипед, завдяки якому можна випередити розвинуті країни світу, зайнявши свою нішу – ставши тими, хто ми є насправді», — зауважив співорганізатор Руслан Купріюк.

Новообраного Студентського мера привітав і нагородив заступник Тернопільського міського головиЛеонід Бицюра. «Студентство відіграє одну з ключових ролей у життєдіяльності міста і завдяки своїй активності, силі, наполегливості сприяє розвитку міста, де проект Студереспубліка є базисом для зростання молодих кадрів», — наголосив п. Бицюра.

Молодь із надією дивиться у прийдешній день, сподіваючись, що тема цьогорічної ювілейної Студреспубліки: «Як досягнути миру та прогресу в Україні та на планеті» скоро стане реальністю. Адже досвідчені республіканці добре знають, що те, що відбувається на фінальній Студреспубліці, в скорому часі обов’язково втілюється і в Україні. Тому, гайда рятувати країну! До зустрічі на фіналі 24-27 серпня на узбережжі моря.