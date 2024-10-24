Борщівські поліцейські виявили у водія-порушника наркотики

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м.Борщів зупинили водія Volkswagen Passat за те, що на його авто був відсутній номерний знак. Спілкуючись із керманичем, 26-річним жителем Чортківського району, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд. Проте чоловік відмовився.

Провівши поверхневу перевірку, поліцейські виявили у водія подрібнені речовини рослинного походження, ззовні схожі на марихуану. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Також на фігуранта поліцейські склали адмінпротокол за керування автомобілем у стані сп’яніння (ст.130 КУпАП) та винесли постанову за порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів (ч.1 ст.121-3 КУпАП).