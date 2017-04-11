Тернополян кличуть разом досліджувати підземелля

11 квітня о 17.00 год. Туристично-інформаційний центр та громадська організація «City Project» організовують пошуки підземелля прадавнім методом біолокації.

До заходу запрошуються усі охочі, оскільки пошуки підземель відбудеться у формі квесту. За попереднім планом квест охопить такі локації: ТІЦ, Катедра, РАЦС, Майдан Волі, замок, Надставна церква, тощо.

Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-bOaYzpUHZjA2Q88WZyb1oc0JA3HiJwBvVSum4tV_csyO0g/viewform