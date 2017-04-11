Передпасхальна весняна толока поліцейських охорони
Весняна передпасхальна толока в Управлінні поліції охорони в Тернопільській області розпочалася із озеленення та впорядкування території.
«Прибирати свій дім напередодні Великодніх свят – гарна традиція, яку започаткували наші пращури. Однак обмежитися лише квартирою чи будинком було б не правильно», відзначив заступник начальника Управління поліції охорони Тернопільської області Роман Лихота. Він запропонував правоохоронцям зробити посильний внесок в благоустрій робочої території.
Працівники поліції охорони із завзяттям та гарним настроєм покращували довкілля: фарбували бордюри, виносили сміття, готували клумби для висадки квітів, саджали дерева та кущі.
Також поліцейські охорони не забули і про озеленення та впорядкування території у підшефному Закладі освіти І-ІІІ ступенів «Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр», що в Тернополі по вулиці Братів Бойчуків, 6.
Погода посприяла нам, працювали всі дружньо і завзято. Хлопці були задоволені виконаною місією та можливістю ще раз допомогти нашому підшефному закладу, – розповіла начальник відділу кадрового забезпечення Управління поліції охорони в Тернопільській області Оксана Старощук.
Весняна толока у цьому підшефному закладі вже стала традиційною для правоохоронців. Діти зустрічають поліцейських як рідних та друзів. От і цього разу прибирання пройшло в теплій дружній обстановці, адже чистота – запорука здоров’я та гарного настрою.