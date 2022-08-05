Тернополян закликають вакцинуватися від COVID-19

На території Тернопільської міської територіальної громади у зв’язку з можливим сезонним спалахом захворюваності триває активна вакцинальна кампанія від коронавірусної хвороби.

Мешканці та гості громади можуть отримати як першу дозу (для тих, хто до цього не щепився), другу, бустерну та другу бустерну дози.

Так, усі охочі можуть вакцинуватися від COVID-19 в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Наразі у Тернополі імунізацію можна пройти вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech та CoronaVac від Sinovac Biotech.

Щоб отримати необхідну дозу вакцини, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ж у вас немає сімейного лікаря, то можна обрати будь-якого лікаря з переліку на сайті КНП «ЦПМСД», у розділі «Пацієнтам».

Інформацію про лікарів, графік прийому та як записатись на прийом можна отримати у call-центрі КНП «ЦПМСД» за номерами телефонів: 067-444-86-88 та 0352-51-98-08.

Через зростання кількості хворих на коронавірус закликаємо жителів громади не зволікати та зробити щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, що другий бустер в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років із хронічними хворобами. Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це – Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.