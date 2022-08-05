У Тернополі презентували унікальну сонячну станцію

У Тернополі презентували сонячну панель Smartflower. Це перша в Україні сонячна станція, яку можна переміщати. Вона працює за принципом соняшника: переміщується за сонцем, щоб збирати якнайбільше сонячного світла.

За словами представника компанії NRG Михайла Федишина, така система переміщення дозволяє Smartflower виробляти до 40% більше енергії, ніж традиційні сонячні панелі. Крім того, установки Smartflower оснащені вбудованою системою очищення панелей, що також підвищує її ефективність приблизно на 5%.

«Її унікальність в тому, що вона займає 2 квадратних метри, а забезпечує світлом територію до 10 сотих. Під час виробництва застосовували надміцні конструкції, які дозволяють витримати різні природні фактори», – розповідає Михайло Федишин.