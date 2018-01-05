Новини Тернополя 

Тернополян запрошують на парад вертепів. Триває реєстрація

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Єпархіальне управління Тернопільської єпархії УПЦ Київського Патріархату, кафедральний собор свв. рівноап. Костянтина та Єлени, запрошують творчі колективи взяти участь у черговому «Параді вертепів», який відбудеться 21 січня 2018 року в ТРЦ «Подоляни» м. Тернополя (початок об 11.00 год.).

Для реєстрації в заході, учасникам необхідно надіслати інформацію організаторам заходу на адресу o.hakh@cerkva.te.ua .

Для реєстрації необхідно надіслати наступне:

  1. Громада якого населеного пункту (Назва села чи міста).
  2. Назва парафії (Офіційна назва парафії).
  3. Кількість учасників.
  4. Побажання щодо часу початку виступу. (За домовленістю)

Регламент виступу – 15 хв.

Додаткова інформація за телефоном – 067 134 43 30  – cвященик Олег Гах.

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