Тернополян запрошують на парад вертепів. Триває реєстрація

Єпархіальне управління Тернопільської єпархії УПЦ Київського Патріархату, кафедральний собор свв. рівноап. Костянтина та Єлени, запрошують творчі колективи взяти участь у черговому «Параді вертепів», який відбудеться 21 січня 2018 року в ТРЦ «Подоляни» м. Тернополя (початок об 11.00 год.).

Для реєстрації в заході, учасникам необхідно надіслати інформацію організаторам заходу на адресу o.hakh@cerkva.te.ua .

Для реєстрації необхідно надіслати наступне:

Громада якого населеного пункту (Назва села чи міста). Назва парафії (Офіційна назва парафії). Кількість учасників. Побажання щодо часу початку виступу. (За домовленістю)

Регламент виступу – 15 хв.

Додаткова інформація за телефоном – 067 134 43 30 – cвященик Олег Гах.