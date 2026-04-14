Тернополян запрошують на традиційні гаївки у парку «Сопільче»

У Тернополі готуються до проведення традиційного молодіжного великоднього свята «Гаївки з молоддю». Захід відбудеться 16 квітня о 16:00 на Козацькому острові в парку «Сопільче»., повідомляють у тернопільській міській раді.

У програмі свята заплановані гаївки, народні співи та різноманітні забави. Організатори закликають учасників дотримуватися дрес-коду — приходити у вишиванках або іншому вишитому одязі.

До участі запрошують тернополян та гостей міста, щоб разом долучитися до відзначення Великодніх традицій та відчути атмосферу української культури.

Організаторами заходу виступають Тернопільська міська рада спільно з молодіжними та громадськими організаціями міста.