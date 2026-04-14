На Тернопільщині у чоловіка знайшли саморобно перероблену зброю

На Тернопільщині правоохоронці вилучили у жителя Васильковецької громади кілька одиниць зброї та боєприпаси. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Оперативну інформацію про можливе незаконне зберігання зброї отримали співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин. Після цього було проведено санкціонований обшук у помешканні чоловіка.

Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили:

  • обріз гладкоствольної мисливської рушниці;
  • обріз нарізної гвинтівки Мосіна;
  • два предмети, схожі на стартові порохові заряди до ручного протитанкового гранатомета;
  • дві пневматичні гвинтівки з ознаками переробки;
  • декілька набоїв.

За висновками експертизи, вилучені гвинтівки були саморобно перероблені та придатні до стрільби бойовими патронами.

За фактом незаконного поводження зі зброєю триває розслідування. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

