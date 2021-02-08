Тернополянам, які отримують пільги або субсидії, стало простіше змінити постачальника газу

Міністерство соціальної політики України за сприяння Групи Нафтогаз спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для вразливих категорій населення, які отримують субсидії чи пільги. Клієнтам не потрібно особисто відвідувати чи повідомляти Управління соціального захисту населення про зміну постачальника та щомісячну ціну газу, адже тепер між постачальниками та органами соцзахисту налагоджено обмін даними в електронному форматі.

Міністерство довело до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій спрощену процедуру інформування про зміну постачальника для пільгових категорій населення та отримувачів субсидії, а також зауважило, що в умовах протиепідемічних заходів та з метою запобігання поширенню COVID-19 місцеві управління соціального захисту населення не повинні вимагати від отримувачів пільг та субсидій додаткового підтвердження чи довідок щодо зміни постачальника.

Субсидіанти та пільговики можуть безперешкодно змінити постачальника газу та отримати вигіднішу ціну на ресурс на ринку, що особливо важливо для вразливих верств населення. Зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися клієнту до цього. Процедура написання заявки та набір документів не відрізняються від загальних процедур зміни газопостачальної компанії. Під час подачі заявки клієнт лише має вказати наявність пільг або субсидій.