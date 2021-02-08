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Новини Тернополя 

Музей Тернопільщини випустив поштівку

Irena 0 Views Прокоментуй!

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини випустив поштівку “Росохацька група. Спогади” на згадку про події січня 1973 р. у м. Чортків, де учасники підпільної групи молоді з с. Росохач вивісили синьо-жовті прапори та розклеїли листівки з відозвами до українців з нагоди річниці створення Української Народної Республіки (22 січня 1918 р.) та Акту Злуки УНР із Західною Українською Народною Республікою (22 січня 1919 р.).

4 лютого 2021 р. у приміщенні Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки працівниками музею та спілкою філателістів Тернопільської області разом із творчим об’єднання “Тернопільська Кінохвиля” було проведено урочисте спецпогашення поштівки.

Головні гості святкового заходу – учасники подій 1973 року.

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