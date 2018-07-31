Тернополянам запропонували пройти лабіринтом

30 липня на Театральному майдані выдбулась акція-квест «Лабіринт можливостей», мета якої — підвищити обізнаність населення стосовно проблем сучасного рабства, організована у рамках відзначення в області Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми.

Тернополянам та гостям міста пропонували пройти лабіринтом, що містив певні станції, на яких перевірялися знання правил безпечної міграції, розповідалися реальні історії постраждалих, навчали розпізнавати сумнівні оголошення про роботу, а також допомагали знайти вихід з різноманітних небезпечних ситуацій, пов’язаних з ризиком торгівлі людьми.

Дана акція відбулася цього дня у всіх областях України. Ініційована Міністерством соціальної політики за підтримки ОБСЕ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі) та реалізована спільно з управлінням сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації, Police Training Assistance Project – PTAP (Проект підтримки підготовки поліцейських, Канада) та IOM Ukraine (Міжнародною організацією з міграції).

«Починаючи з 1991 року, внаслідок торгівлі людьми постраждали близько 230 тисяч громадян України. На Тернопільщині із 2012 року особам, які постраждали від цього ганебного явища, встановлюють відповідний статус. Відтак за останні п’ять років в області статус постраждалих від торгівлі людьми, отримали 30 осіб, дев’ять з яких — у поточному році», — повідомив начальник управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Чорний

Особи, які отримали вказаний статус, забезпечуються безоплатним отриманням психологічної, медичної, правової, соціальної допомоги. Також їм допомагають у працевлаштуванні, перекваліфікації та підвищенні кваліфікації, розповів Ігор Чорний. Більшість осіб зі статусом постраждалих від торгівлі людьми, безкоштовно отримали допомогу у реабілітаційному центрі Міжнародної організації з міграції у Києві.

До слова, в Тернопільській області діють дві державні установи для постраждалих від торгівлі людьми: центр соціально-психологічної допомоги «Родина» та центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації. Аби виявити потерпілих від рабства, проводиться інформаційно-роз’яснювальної робота серед “груп ризику” та різних верств населення.



Довідка, як убезпечити себе від трудового рабства:

— На веб-сторінці Державної служби зайнятості України, у переліку фірм, які отримали ліцензію на працевлаштування за кордоном можна перевірити інформацію про працедавця.

— Знайти сайт роботодавця та з’ясувати, за якою адресою розташована фірма, скористатися Google Earth, аби перевірити місце розташування.

— Пошукати працедавця у державних реєстрах. Приміром, у Польщі це — REGON, реєстр суб’єктів національної економіки;

— Довіряти свої документи лише уповноваженим особам (працівники прикордонних служб, митниці, поліції). У жодному разі не віддавати їх посередникам чи працедавцям.

— Зібрати контактну інформацію про посольства та консульства України в країні перебування й зареєструватися там, якщо перебуватимете за кордоном понад три місяці.

— Зробити копії всіх своїх документів (віза, закордонний паспорт, запрошення, трудовий договір, страховий поліс). Один примірник копій, а також своє свіже фото та контактну інформацію роботодавця слід залишити рідним. Варто мати такі копії і в електронному вигляді.

— Підтримувати постійний контакт із рідними. Не погоджуватися на умови праці без мобільного зв’язку.

— Домовитися з сім’єю про певне кодове слово. Якщо використаєте в розмові, це означатиме, що ви потрапили у небезпеку.

Управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації.