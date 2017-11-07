Тернополянка Антоніна Закорчемна потрапила у ТОП-30 учнів всього штату в Америці

Якщо ранок починається з новин про успіхи, то це добрий ранок! Тому насолоджуйтесь успіхами Tonia Zakorchemna, фіналістки Ukraine Global Scholars-2016.

“Кожної середи у залі збираються найрозумніші учні школи. Із захопленим поглядом вони дістають збірники задач і починають щось натхненно записувати, креслити складні геометричні фігури, доводити теореми, обчислювати інтеграли та вираховувати теорію ймовірності. І кожного разу перед ними виступає дівчина з України, пояснюючи математичну теорію та розв’язуючи найскладніші, найзаплутаніші задачі. Так, це – Команда з математики, а я – її капітан.

Ще першого дня по приїзду у Академію Фрайбурга я познайомилася з викладачем вищої математики і він, почувши про мої математичні олімпіади, дав мені цілу папку задач. Завдання були настільки цікавими, що я розв’язала їх за одну ніч, і вже наступного дня прийшла із стосом списаних листків. Виявилося, ці задачі були розраховані на чотири тижня роботи, і викладач був дуже здивований побачивши мою роботу. Через кілька днів він запропонував мені стати капітаном команди, і я, так щиро люблячи математику, безсумнівно погодилась.

Для кожної зустрічі я та ко-капітан Яру, 12-класниця з Китаю, готуємо лекції та пояснюємо матеріал для аудиторії з сорока учнів. Не менш важливою частиною мої обов’язків як капітана є ведення онлайн-класу для інформування учнів та оголошення результатів змагань перед всією школою на генеральній асамблеї. На початку жовтня ми уже змагалися на першій олімпіаді року, і команда Фрайбургу зайняла перше місце у дистрикті та шосте місце у штаті. Я здобула найкращий результат серед джуніорів (одинядцятикласників) дистрикту і потрапила у топ-30 учнів всього штату.

Окрім Команди з математики, я вступила у Клуб Біології, Китайської культури, Модель ООН, Молодь в Уряді, Волонтерську групу, а також була обрана віце-президентом Групи Міжкультурного Обміну”.