На Тернопільщині через п’яного водія загинули люди

1,92% проміле алкоголю в крові водія показав газоаналізатор «Драгер-6810». Кермувальник у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася в ніч з 11 на 12 грудня. О 00:19 в чергову частину відділу поліції Бережан від лікаря швидкої допомоги надійшла інформація про аварію. Медик повідомив, що в селі Шайбівка Нараївської територіальної громади водій автомобіля Mazda 626 з’їхав у кювет. Є потерпілі та загиблі.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій не обрав безпечної швидкості руху і як результат – автівка в’їхала в дерево, а після цього у кюветі перекинулася.

Вісімнадцятирічну дівчину з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. А двоє чоловіків, 1980 та 1998 років народження, загинули на місці аварії.

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно з частиною 4 статті 286 – 1 ККУ. Триває слідство.