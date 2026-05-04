На Тернопільщині Volkswagen з’їхав у ставок: водій дивом вижив

У селі Колодіївка Скалатської територіальної громади вранці сталася дорожньо-транспортна пригода.

Близько 06:00 водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав у місцевий ставок.

За інформацією очевидців, 25-річному кермувальнику вдалося самостійно вибратися на дах автомобіля. У такому стані він дочекався прибуття рятувальників.

Медики оглянули чоловіка, однак він відмовився від госпіталізації, оскільки його життю та здоров’ю нічого не загрожувало.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли  в цей ставок вʼїжджають автомобілями.

