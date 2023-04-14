У понеділок тернопільська влада нарешті візьметься за московську церкву

У понеділок, 17 квітня, відбудеться позачергова сесія Тернопільської міської ради, на якій буде розглядатися одне питання – про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1.

Проектом рішення передбачається припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 14052348) право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.