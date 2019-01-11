Тернополяни можуть безкоштовно перевірити енергоефективність свого дому

Тепловізор, пірометр, люксометр, шумомір, газоаналізатор СО2, аненометр-термогігрометр, мультиметр, детектор прихованої проводки, ендоскоп, тестер е-скла, логери вологості та температури, ендоскоп, лазерна рулетка. Це перелік спецобладання, яке було придбане для потреб Ресурсного центру підтримки ОСББ з питань чистої енергії Тернополя в рамках Громадського бюджету 2018р.

Для того, щоб безкоштовно отримати дане обладнання для визначення санітарно-технічних параметрів будівель необхідно звертатись в сектор з питань енергозабезпечення міського управління ЖКГ (вул. Коперника,1/209 тел. 525833).

Бланк заповняється на місці. Обовязкова печатка юридичної особи, які мають статус ОСББ, ОСН-БК, управителя житлового фонду, комунальної установи Тернопільської міської ради.

Поділіться:









