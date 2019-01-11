Тернопільські судді, які ведуть справу вбивства Віталія Ващенка, дивно поводяться

10 січня у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання по справі щодо вбивства громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка. Учасники процесу продовжили вивчати речові докази. Оскільки на попередніх засіданнях було з’ясовано, що пропав речовий доказ — записка, на якій Віталій Ващенко власноруч вказав номерний знак та прізвище власника автомобіля, котрий стежив за ним, а також було виявлено порожнім один із конвертів, що знаходився серед інших конвертів із клаптиками тканини з одягу підсудних, на яких були фрагменти крові, тому прокурор Леонід Бучковський приділив значну увагу поясненню цих незрозумілих фактів. Зокрема, зазначив, що у виявленому порожньому конверті насправді й не повинно було нічого бути, адже це конверт від первинного пакування речових доказів, тобто в ньому відправляли на дослідження експерту фрагменти тканин, а вже експерт кожен вивчений фрагмент пакував в окремий конверт, долучивши до них відповідні висновки, а первинний конверт, як і належить, повернув порожнім, – пише Нова.

А ось стосовно зникнення записки, то прокурор вчергове підтвердив її відсутність і представив учасникам процесу завірену фотокопію доказу. Дружина вбитого активіста Наталія Ващенко підтвердила достовірність змісту фотокопії, адже саме вона знайшла записку вдома після смерті чоловіка. Натомість обвинувачувані зазначили, що не вважають доказ належним, хоча їхні адвокати підтвердили достовірність змісту фотокопії. Колегія суддів прийняла до розгляду фотокопію, але дасть їй оцінку згодом разом з іншими доказами. Водночас прокурор подав клопотання про проведення внутрішньої перевірки щодо зникнення записки у судах, де впродовж двох років знаходилися матеріали справи, тобто у Зборівському районному, Тернопільському апеляційному та Тернопільському міськрайонному. Проте судді вирішили в нарадчій кімнаті не задовольняти клопотання. Наразі невідомо, чим аргументувала колегія, оскільки повний текст ухвали буде оголошено через кілька днів. Логічно, що за зникнення доказу мав би хтось відповісти, тож не виключено, що котрась зі сторін процесу клопотатиме в подальшому про порушення кримінального провадження за фактом зникнення записки.

Під час засідання було також зачитано протокол затримання підозрюваного в організації злочину Олександра Закутнього. Незадовго після злочину правоохоронці затримали фігуранта справи разом із його дружиною на фірмі «ТерКо Авто» у Тернополі. Закутній попросив суд згодом допитати його дружину, а також понятих, вказаних у матеріалах справи, запевнивши, що останні нібито не були присутні під час його затримання. Так це чи ні — встановить суд на подальших засіданнях.

Продовжать слухати справу в суді 16 січня о 14 год.