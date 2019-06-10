Тернополяни можуть записувати своїх дітей у дитсадки через ЦНАП

У Тернополі запрацювала ще одна функція електронних сервісів “Е-Освіта”. З 1 липня подати заявку на зарахування дитини у дитячі садки можна онлайн (dnz.te.ua), або через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул. Кн. Острозького, 6, м. Тернопіль.

Як відбувається процедура запису

У разі самостійної онлайн-реєстрації через сайт dnz.te.ua заявник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня заповнення електронної форми звернутись у ЦНАП та надати наступні документи (оригінали):

Свідоцтво про народження дитини; Один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або батьків (одного з батьків) у Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:

— витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

— один із документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на пост ійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення бі- женця, посвідчення особи, яка потребу є додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документ ів пред’являється оригінал відпов ідного документа);

— довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил ре- єстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра їни від 2 березня 2016 року № 207.

Документ, що підтверджує право на пільгу (за наявності) на одну із наступних категорій: — діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО;

— діти, які перебувають під опікою (піклуванням);

— діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

— діти із сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та південно-східних регіонів України;

— діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО учасниками війни на території проведення АТО;

— діти, батьки яких отримали інвалідність або загинули під час участі в АТО;

— діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує ЗДО зараховуються в даний заклад;

— діти батьків-інвалідів І групи.

У разі неподання батьками, чи особами, які їх замінюють протягом встановленого терміну (5 робочих днів з дня заповнення електронної форми) вказаних документ ів у ЦНАП діти не вважаються зареєстрованими в загальному міському електронному реєстрі.

Електронна черга

Нагадаємо, у Тернополі вже шість років діє один із важливих елементів «Електронної освіти» — електронна черга до дитячих садочків.

Батькам, які хочуть віддати дитину у дошкільний заклад, необхідно заповнити спеціальну форму на сайті і принести оригінали документів в управління освіти. Для початку необхідно заповнити онлайнформу на сайті dnz.te.ua. Для завершення реєстрації та отримання порядкового номеру в черзі необхідно в 3-денний термін пред’явити оригінал та копію свідоцтва про народження дитини у реєстраційному центр і управління освіти. Адреса центру: бульвар Тараса Шевченка, 1, 3-й поверх, кабінет №35.

Кожна дитина реєструється та отриму є спеціальний номер. Підтасовки неможливі. Зареєструватися можна лише в один дитячий садочок. Якщо ж пізніше місця дитині забракне, управління освіти запропонує інший дошкільний навчальний заклад поблизу.

Таким чином, електронні сервіси «Е-освіти» реально допомагають батькам, полегшують процедуру реєстрац ії дітей у садочки. Це насправді потрібні європейські сервіси відкритості влади.

За матеріалами ТМР.