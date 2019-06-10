Серед переможців — юні митці з Тернопільщини

Понад вісімдесят творчих дитячих робіт від Тернопільщини взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Податківець майбутнього». Ініціатором та організатором такого мистецько-просвітницького заходу виступив Університет Державної фіскальної служби України.

Конкурс проходив серед учнів 1-9 класів закладів загальної середньої освіти. В ньому взяли участь представники 71-го навчального закладу з п’ятнадцяти регіонів України.

Як розповів начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, учасники дуже відповідально поставилися до розкриття теми, вибору техніки.

— Через своє дитяче та юнацьке світосприйняття вони показали розуміння ролі, значення та місця податкових платежів у житті держави та суспільства, — констатував він. — Діти донесли думку, що ми самі несемо відповідальність за своє майбутнє, добробут та економічну стабільність рідної країни. Адже завдяки своєчасній та повній сплаті податків кожного наповнюється бюджет держави.

У номінації «Найкраща колективна робота» перемогу здобули Андріана та Діана Козакевичі із Зборівщини. Їхня робота «Куди ідуть податки», виконана за допомогою ізо-нитки, вразила журі неординарним підходом та технікою виконання.

Під час свята Останнього дзвоника диплом і подарунки дівчаткам вручив начальник Зборівської ДПІ Кременецького управління ДФС в області Олег Берестецький. Він побажав переможницям успіхів і натхнення.

Варто зазначити, що увагою не був обділений жоден конкурсант — кожен отримав заохочувальні призи. Керівники навчальних закладів Кременеччини, Зборівщини, Чортківщини, Підволочиська та Козової отримали дипломи за те, що сприяють розвитку та підтримці талановитих дітей.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області

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