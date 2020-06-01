Тернополяни переплачували за проїзд у маршрутках 2 грн.?

Мова в цьому тексті буде йти про наболілу тему формуваня тарифів з перевезення пасажирів міським транспортом загального користування Тернополя і в який спосіб вони “доросли” до теперішніх значень. Для легшого сприймання автором була створена таблиця (що було нелегкою роботою внаслідок причин, описаних далі), яка додається окремим фото.

Як видно з таблиці, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради (ВК ТМР) протягом майже 3 років було прийнято 12 тарифних рішень. Все сам факт такої “швидкострільності” з одного питання викликає в неупередженої людини недовіру до авторів цієї “творчості”. А той факт, що від двох рішень залишились лише заголовки (див. скрін 1), а тексти … випарувались, викликає крайнє здивування і сумнів у щирості. Як кажуть в народі – “без 100 грам не розберешся”. Спробуй, читач, і переконаєшся, що тут і 100 грам не допоможе.

Але 29 січня поточного 2020 року ВК ТМР прийняв два рішення (№35, №36) зі схожими назвами: “Про забезпечення роботи міського автомобільного транспорту” і “Про забезпечення роботи міського електричного транспорту” (див. скрін №2).

Взагалі то, назви цих рішень не вповні відповідає змісту самих рішень, тому що у всіх їхніх пунктах, за винятком останнього, який призначає відповідального за виконання, йдеть про ТАРИФИ з перевезення пасажирів автомобільним або електричним транспортом у Тернополі. Тому людина, яка цікавиться саме тарифами, може не звернути на ці неконкретні, нейтральні назви. Такий спосіб маскування вже практикувався під час керування С.Надала, наприклад, коли в рішення ВК 19.01.2011(!!!) року “Про затвердження складу конкурсного комітету” 22.05.2019 (!!!) внесли пункт “2.Уповноважити управління транспорту, комунікацій та зв’язку здійснювати реалізацію повноважень щодо встановлення (корегування) тарифів для перевізника КП «Тернопільелектротранснас» на перевезення пасажирів електричним транспортом в м.Тернополі”, після чого отримати інформацію і відповіді на тарифні питання було не легше, ніж “ходіння по мукам”. Виходячи з наступних спостережень, думається, що саме на це був розрахунок членів виконкому.

Тут є ще один промовистий момент: справа у тім, що повноваження щодо встановлення тарифів на пасажирські перевезення автомобільним і електричним транспортом той самий Виконком у травні-червні 2019 р. …. передав виконувати управлінню транспорту міськради (законність такої передачі сумнівна, але це інша тема), і на момент прийняття рішень №35, №36 у січні ц.р. ця передача повноважень продовжувала діяти і була відмінена лише 6 лютого 2020 р. Така юридична колізія не сильно хвилювала чиновників, які, очевидно, розмірковували – ну який нормальний (на їх думку) тернополянин почне вичитувати і, тим більше, вдумуватися в рішення ВК? Характерно, що у двох протилежних за змістом рішеннях (у випадку надання повноважень на встановлення тарифів і у випадку позбавлення управління транспорту від такого “навантаження”) ВК ТМР керувався ОДНАКОВИМИ підставами : “Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», Постановою Кабінету міністрів України від 18.02.1997р. «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» ….”. Великий Комбінатор Бендер позаздрив би таким здібностям!

Отже, 29 січня 2020 р. ВК ТМР встановив вартість однієї поїздки в залежності від способу оплати в автобусах 6 або 7 грн, а у тролейбусах 5 або 6 грн. Одночасно скасовувалися рішення №№1149, 1150 вже далекого грудня 2016 р. “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м.Тернополі” і “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів електричним транспортом в м.Тернополі” та №709 також не близького вересня 2017 р. на цю ж тему (див. таблицю на фото). Порівняйте назви цих документів 2016-2017 років з аналогічними за змістом назвами рішень 2020 р. (див. скріни 3 … 7).

“Але зачекайте!”, – скрикне уважний і небайдужий тернополянин. “Тарифи 6/7 грн. в автобусах і 5/6 в тролейбусах в Тернополі ВЖЕ ДАВНО діють після транспортного майдану з листопада 2018 р. То що, виходить, офіційно і юридично їх ввели лише у січні ЦЬОГО року, і КОЖНИЙ мешканець-пасажир КОЖНИЙ РАЗ переплачував у чиюсь кішеню ЗА ОДНУ ПОЇЗДКУ 2-3 грн.?”

Саме так.

О, це довга історія. Тарифи 6/7 і 5/6 (грн.) вперше були встановлені рішеннями виконкому №819 30.10.2018 і №872 15.11.2018. Однак Львівський апеляційний суд 16.04.2019, після оскарження адвокатом Небельським (читай за посиланням 2), визнав ці рішення “протиправними і нечинними”, а 08.08.2019 р. вже Верховний Суд України (от до яких висот дійшли тернопільські розбірки!, див. посилання 3) своєю постановою підтвердив правильність висновків суддів зі Львова.

З точки зору елементарної логіки та здорового глузду (і просто людської порядності), якщо якесь рішення у судовому порядку іменем України визнається нечинними і неправовим, то в дію вступає попереднє, неоскаржене, незупинене, тобто ПРАВОВЕ рішення, а це значить, що в Тернополі мав би бути період часу, у якому вартість проїзду повернулась до того значення, яке було до збільшення тарифу на проїзд, який визнаний незаконим – 4/5 або 3/4 (грн). Та тільки це не про ТМР: нічого з тарифами не відбулося, і, як відомо, повернення попередньої вартості проїзду, навіть на короткий час, необхідний на усунення недоліків, названих у рішенні суду, не сталося, а продовжував діяти тариф, визнаний судами незаконим, тобто 6/7 і 5/6 (грн.) – про що довірливі і в значній мірі хатоскрайні (“Я політикою не цікавлюсь”) тернополяни у своїй масі навіть не підозрювали і справно сплачували.

І ось 29 січня ц.р. виконком ТМР офіційно скасовує тарифи 2016-17 рр., що юридично діяли на цю дату, і “встановлює” вартість проїзду, яка і без цього “встановлення” фактично ВЖЕ ІСНУВАЛА в реалі задовго до цього дня, і тим самим підтверджує:

а) що до цієї дати були чинними тарифи 2016-17 рр. (4/5 і 3/4 (грн.)),

б) свої маніпуляції у цій справі,

в) чийсь заробіток на цьому,

г) обман мешканців,

д) бездіяльність (самоусунення) посадових осіб Тернопільської ОДА.

Кожний читач в силу свого світосприймання сам у змозі дати оцінку озвученому вище.

Всі номери, дати, числа, рішення знаходяться у відкритому доступі на сайті Тернопільської МР.