Тернополяни самотужки залатали двір, що роками стояв продірявлений ямами

Разом – сила! Під таким гаслом зорганізувалися мешканці двору на Карпенка, 26. За цією адресою живе прогресивний підприємець Сергій Зварич (Зварич Сергій). Він разом із сусідом Мирославом Березою стали ініціаторами того, щоб нарешті залатати двір, що роками стояв продірявлений ямами.

«Мій сусід Мирослав Береза займається доставкою висівки, щебню. Спільно порадилися, порахували витрати. Мирослав погодився доставити матеріали, якщо зможемо зібрати кошти. Я повідомив людей, що обійдеться нам такий ремонт трохи більше 5 тисяч гривень. І ми почали «скидатися» хто скільки зможе.

Я кинув 500 гривень, хтось 400-300-100 давав, хтось 50 гривень. Загалом до вирішення проблеми долучилося одна третя від загальної кількості мешканців на Карпенка, 26. Це дуже круто, я вважаю. Звісно, там ще багато роботи, але справа рушила з місця! Ще раз дякую усім, хто долучився фізично та матеріально!»,- розповідає про ініціативу Сергій Зварич. Це справжній приклад того, як малими зусиллями дружньої команди можна вирішити надокучливу проблему! На цьому мешканці зупинятися не планують і вже мізкують, як можна залатати ями не лише в дворі, а й на дорозі до будинку.