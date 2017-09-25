246 тернополян намагаються вирішити долю котелень на торфі. Обговорення емоційне (НАЖИВО)

Тернополяни мають чималий борг за газ. Блакитне паливо дорожчає щодня. Також застарілими є централізовані системи опалення. Про це під час виступу зазначив директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак

– Жодну з котелень ми не будемо переводити на єдиний вид палива. У котельнях, які ми обладнуємо, буде по декілька котлів. А котельні на торфі замінять 12% роботи старих котелень, – зауважив директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

На місці працює знімальна група першого інтернет-телебачення Тернопільщини «МедіаТОР». Трансляція громадських слухань ведеться НАЖИВО.

Нагадаємо, питання будівництва колетель у Тернополі піднімається від початку 2017 року. У лютому жителі вулиці 15 квітня мітингували під стінами діючої котельні, яку, на їхню думку, без згоди громади переобладнали на торф. Люди побоюються за шкоду для свого здоров’я та здоров’я своїх дітей. Мовляв викиди від згоряння торфу забруднюватимуть атмосферу і це загрожує тернополянам хворобами органів дихання.

Натомість у міській раді запевняють, що котельні на торфі безпечні . І їх обладнають сучасними фільтрами. Окрім того, якби в місті вони діяли, тернополяни мали б цілодобово гарячу воду, а не залежали від газу.

У Тернополі заплановано переобладнання 7 котелень на вулицях Київська, Купчинського, 14а, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Франка, 16, Живова, 12 та Просвіти, 9. П’ять котелень уже готові до роботи, ще дві на етапі завершення. Та їхній запуск відкладається через позови до суд. Активісти вимагають аби експерти дообстежили вплив таких котелень на екологію.