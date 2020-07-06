Наче Рапунцель: Анжеліка Сукеник із Тернопільщини має волосся завдовжки 120 сантиметрів

Волосся, особливо довге і розкішне – краса кожної жінки, зброя для чоловічих сердець. Тож багато жінок – володарок довгого волосся протягом років, іноді замислюються: а чи не змінити зачіску? Адже за ним потрібний особливий догляд, приділяти більше часу, як короткому. Проте Анжеліка Сукеник так не думає. Їй волосся не завдає жодних незручностей.

Жінка родом з Великих Дедеркал, проте зараз мешкає у Шумську, куди вийшла заміж. При зрості 1 метр 68 сантиметрів її волосся має довжину 1 метр 20 сантиметрів, і в розплетеному стані нагадує більше фату, пише ШумськІНФО.

– Моє волосся має таку довжину, хоча я не рахую самих кінчиків, яких теж декілька сантиметрів, – каже жінка.

Як зізнається, за свої роки була і з коротким волоссям, навіть неодноразово. Щороку жінка підрізає кінчики, хоча останній рік цього не робила. А зростила таке пишне волосся, починаючи з 18 років. 8 років жінка не відрізала.

Каже, що особливого догляду за ним не потрібно – миє волосся будь-яким шампунем.

– Який купила у магазині, таким і користуюся, – каже. – Проте завжди роблю маску, теж, яку купила, таку використовую. А наношу її після кожного миття волосся.

Миє Анжеліка волосся два-три рази на тиждень. Намилює тільки саму голову, біля коренів, а коли змиває, то шампунь розходиться по всій довжині волосся.

– Раніше я читала в соцмережах, що намилювати повністю волосся не потрібно, тільки мити корінці при голові, – каже Анжеліка. – Як маю можливість, висушую волосся феном, як ні – то висихає саме.

Подружжя Сукеників виховує донечку Нінель, якій тільки-но виповнилося 2,5 рочки, а волосся має уже нижче плечей. Тож і не дивно, є до кого вдатися.

Майже завжди Анжеліка Сукеник ходить з заплетеним волоссям, іноді – розпускає. А ще вдячна Тані Кравчук (салон краси «Оленка») за стильну зачіску, яку ви бачите на фото.

Цікаві факти про волосся

У кожної людини, в середньому, від 100 000 до 150 000 пасмів волосся; одна волосина здатна витримати 100 грамів ваги; волосся може розтягуватися до 30% без будь-яких пошкоджень; жінки витрачають близько 2 годин щотижня на укладку волосся; найпоширеніший колір волосся у світі – чорний, а найрідкісніший – рудий; кожна людина втрачає від 50 до 100 волосин щодня; волосся росте зі швидкістю 1 см на місяць, одна волосина має тривалість життя близько 5 років.