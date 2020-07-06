На Тернопільщині під час монтування свердловини загинув молодий чоловік

Нещасний випадок зі смертельним наслідком трапився у суботу, 4 липня, у Шумському районі.

Під час монтування свердловини водопостачання загинув 32-річний житель одного із сіл району.

Про це інформують у прес-службі Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Чоловік працював з металевим підйомником на господарстві своєї матері. Саме вона й побачила бездиханне тіло сина. Жінка викликала швидку та поліцію, але медики лише констатували смерть.

При попередньому огляді на руках загиблого експерт виявив опіки. Чоловік працював з металевим підйомником для монтажу труб. Використовував у роботі електролебідку, підключену до електроживлення. Одна з причин смерті – ураження струмом в 220 Вольт, зазначають у поліції.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.