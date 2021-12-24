Тернополяни з індивідуальним опаленням тепер платитимуть за обігрів сходових кліток і горищ

Тернополяни з індивідуальним опаленням тепер платитимуть за обігрів сходових кліток, горищ і підвалів у багатоповерхівках. Зміни в нарахуванні комунальних послуг будуть у платіжках за грудень. Про це Суспільному розповів заступник начальника “Тернопільміськтеплокомуненерго” Богдан Миськів. Також тернополяни тепер щомісяця платитимуть за абонентське обслуговування.

Заступник начальника комунального підприємства “Тернопільміськтеплокомуненерго” Богдан Миськів розповів про схему будинку зі змішаним типом опалення. Тобто, деякі квартири відключилися від централізованого опалення та перейшли на індивідуальне, а деякі – ні. Мешканці саме таких будинків відтепер платитимуть за тепло в місцях загального користування. Це опалення сходових кліток і горищ, за яке платитимуть порівно.

“Тепер має значення скільки будинок в цілому спожив теплової енергії за певний розрахунковий місяць. Що нам покаже загальнобудинковий лічильник теплової енергії – оцю кількість теплової енергії виконавець послуги, тобто підприємство, розділяє між всіма співвласниками будинку. Ті власники, які мають систему індивідуального опалення, вони також платять свою частку за опалення будинку в цілому, як співвласники багатоквартирного будинку. Так побудовано в законодавстві”, – каже Миськів.

Миськів каже, що по-іншому нараховуватиметься і оплата за гаряче водопостачання в тих будинках, де є загальнобудинкові лічильники на гарячу воду:

“Коли лічильник обладнаний загальнобудинковим обліком гарячої води, але в приміщеннях квартири чи кімнати в гуртожитку немає квартирних приладів обліку, немає лічильників, то тоді вся вода, яка обліковується загальним лічильником, пропорційно ділиться на кількість проживаючих в цьому приміщенні і виставляється плата на кожного співвласника, відповідно до того, що показав загальнобудинковий прилад обліку гарячої води. Другий випадок – це коли є той самий загальнобудинковий лічильник, деякі квартири мають квартирні лічильники, а деякі квартири не мають квартирних лічильників. Для розрахунку береться те, що покаже загальний лічильник. Ті абоненти, які мають квартирні лічильники, їм нараховується за тими показниками, які показують квартирні лічильники. Тобто, спожив 3 кубічних метри води – так тобі нарахували. А от та різниця, що покаже загальнобудинковий лічильник, і коли ми додамо всі лічильники в цьому домі і буде різниця, та різниця ляже на плечі тих споживачів, які не мають квартирних лічильників. Тобто для цих людей все буде нараховуватися не за нормами споживання, а буде нараховуватися весь отой небаланс”.

Якщо в усіх квартирах є лічильники на гарячу воду, каже Богдан Миськів, але є різниця в кубах між загальнобудинковим лічильником і всіма квартирними, то цю різницю розділять між усіма споживачами.

Також тернополяни, які мають централізоване опалення, платитимуть за абонентське обслуговування. Місячна абонплата за тепло становитиме 18 гривень, за гарячу воду – майже 12, каже Богдан Миськів.

Голова правління об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Тернополя Сергій Лупак каже, якщо укласти колективний договір на тепло та гаряче водопостачання, то абонплати не буде:

“Можна вибрати колективний договір і тоді абонентської плати не буде. В нас в Тернополі є лише один багатоквартирний будинок Злуки, 17, який є колективним замовником даної послуги , люди будуть економити на абонентській платі, але мешканці повинні сплатити організації ці кошти, а потім ця організація повинна перекинути ці кошти тепломережі”.

Також відтепер люди платитимуть за теплопостачання за двоставковим тарифом. Це означає, що люди платитимуть за тепло і влітку, а не тільки під час опалювального сезону. Про це розповів Богдан Миськів. Скільки люди платитимуть влітку, каже Богдан Миськів, знатимуть в січні.

У Тернополі є 748 будинків з центральним опаленням, каже Богдан Миськів. За його словами – це 63 тисячі 585 квартир. Згідно з Меморандумом, який підписав Тернопіль, тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону незмінні – 80 гривень 68 копійок за метр кубічний гарячої води та 1746 гривень 82 копійки за гігакалорію тепла.

Суспільне