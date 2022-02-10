Тернополяни з підозрою на COVID-19, можуть відкривати е-лікарняний просто з дому

Відтепер усі мешканці Тернопільської громади, в яких симптоми коронавірусу, можуть оформити е-лікарняний без візиту до лікаря.

Згідно з нововведеннями, пацієнти, які мають симптоми грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний у дистанційному режимі.

Як повідомляють в міськраді Тернополя, такі зміни прийняло МОЗ з метою необхідності безперервного надання медичної допомоги та зменшення навантаження на лікарів.

Відтак, в разі наявності симптомів хвороби необхідно зателефонувати до свого сімейного лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового МВТН у межах цього випадку.

Нагадуємо, на сьогодні єдиним дієвим методом вберегти себе від коронавірусної хвороби є вакцинація, тож рекомендуємо мешканцям Тернопільської громади не зволікати та пройти імунізацію проти COVID-19.

Графік роботи пунктів вакцинації у Тернополі та перелік препаратів, якими проводять щеплення, можна переглянути за посиланням.