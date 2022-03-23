На Тернопільщині шахраї, представляючись волонтерами, привласнюють кошти громадян

Правоохоронці Тернопільщини почали отримувати звернення від мешканців області, які повідомляли, що до них телефонували підозрілі особи, які представлялися волонтерами різних організацій. Вони просили переказати різні суми на потреби української армії.

У ході перевірки отриманих даних, інформація знайшла своє підтвердження. Працівники поліції встановили, що це робота шахраїв. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо затримання зловмисників.

Правоохоронці звертаються до мешканців Тернопільщини бути обережними та дотримуватися елементарних правил:

У благодійного фонду, котрий займається гуманітарною допомогою та збором коштів має бути сайт з інформацією про засновників та волонтерів, а також документи, які дозволяють їм здійснювати цю діяльність.

Перевірте, чи публікує фонд фінансові звіти про свою роботу. Справжній благодійний фонд має регулярно звітувати про те, на що витратив кошти. Звіти мають бути на сайті з чіткою періодичністю, а також бути зрозумілими.

Якщо у вас просять гроші на вулиці, навряд чи вийде стовідсотково впевнитися, що це не шахраї. Як правило, волонтери організовують аукціони, концерти та благодійні акції для того, щоб зібрати кошти.

В організації має бути телефон, за яким вам мусять дати відповіді на ваші запитання.

Деякі організації на сайті та/чи у своїх соціальних мережах виставляють фотозвіти про передачу тих чи інших товарів, на які збиралися кошти.

Головне – не соромтеся ставити додаткові запитання, просити у посередників і фондів, які збирають гроші, документи, фотографії, контакти та звіти.