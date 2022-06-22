Тернополяни задекларували 445,5 млн грн доходу

Цьогоріч уже 4984 жителі Тернопільщини задекларували отримані минулоріч доходи та подали відповідні декларації. При цьому 2983 громадяни зобов’язані були задекларувати свої неоподатковані доходи, а 2001 – забажали скористатись правом на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу склала 445,5 млн гривень.

Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 20,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,3 млн грн військового збору.

Найчастіше декларували статки від спадку чи дарування та продажу нерухомості чи рухомого майна, а це 1015 та 320 громадян відповідно. Вони задекларували 133,1 млн грн та 26,6 млн грн доходів. Ще 229 декларантів збагатилися завдяки здійсненню незалежної професійної діяльності, а 118 – здачі у найм нерухомого та рухомого майна, заявивши про отримання відповідно 32 млн грн та 8,3 млн гривень.

Прислухались до необхідності виконувати свій конституційний обов’язок і 227 наших краян, які задекларували іноземні доходи. Вони інформували про отримання 16,6 млн грн доходу. Про отримання ж інвестиційних прибутків на 13,9 млн грн повідомили 11 жителів тернопільського краю.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб визначено тим, хто отримував спадщину та дарування, а це 6,8 млн грн, та збагатився від незалежної професійної діяльності – 5,8 млн гривень.