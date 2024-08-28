Тернополяни здобули чотири нагороди на чемпіонаті Європи та кубку Світу із джиу-джитсу

Вихованці клубу «Ternopil UMA academy» у складі національної збірної команди України здобули найвищі нагороди. Олександр Чебанов виборов дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи NoGi та Кубку Світу Gi, Сергій Кіналь здобув срібну медаль на Чемпіонаті Європи NoGi, як і Марк Брик на Кубку Світу Gi.

Окрім того, збірна команда України, до складу якої входили наші спортсмени, здобула 1 командне місце на Чемпіонаті Європи та 1 командне місце на Кубку Світу.

Спортсмени тренуються під керівництвом тренера Богдана Мирошниченка.

Вітаємо наших спортсменів та пишаємось їхніми здобутками.