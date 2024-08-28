29 серпня відключатимуть світло. Графік

💡 У четвер, 29 серпня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

### 1 черга

– 03:00-06:00

– 11:00-14:00

– 19:00-22:00

### 2 черга

– 05:00-07:00

– 13:00-17:00

– 21:00-24:00

### 3 черга

– 06:00-08:00

– 14:00-18:00

– 22:00-24:00

### 4 черга

– 00:00-02:00

– 07:00-10:00

– 15:00-19:00

### 5 черга

– 00:00-03:00

– 08:00-11:00

– 17:00-21:00

### 6 черга

– 02:00-05:00

– 10:00-13:00

– 18:00-22:00

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