29 серпня відключатимуть світло. Графік
💡 У четвер, 29 серпня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
### 1 черга
– 03:00-06:00
– 11:00-14:00
– 19:00-22:00
### 2 черга
– 05:00-07:00
– 13:00-17:00
– 21:00-24:00
### 3 черга
– 06:00-08:00
– 14:00-18:00
– 22:00-24:00
### 4 черга
– 00:00-02:00
– 07:00-10:00
– 15:00-19:00
### 5 черга
– 00:00-03:00
– 08:00-11:00
– 17:00-21:00
### 6 черга
– 02:00-05:00
– 10:00-13:00
– 18:00-22:00
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