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Тернополянин показав вишиванку, яку дружина вишила йому в час карантину (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

З нагоди Дня вишиванки депутат Тернопільської міської ради Назар Зелінка на своїй сторінці у Facebook показав сьогодні нову вишиванку, яку дружина вишила у перші тижні карантину.

    • Цьогоріч я обзавівся новою вишиванкою, яку за перші тижні карантину вишила мені Nataliya Zelinka, — пише Назар Зелінка. — Вона особлива — відшита як пара до старої жіночої вишиванки, яку ми колись купили Наталі на ринку в Косові. Вишиванка це не просто одяг — це дух та ідентичність нашої нації. З Днем Вишиванки, друзі!


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