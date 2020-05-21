Тернополянин показав вишиванку, яку дружина вишила йому в час карантину (Фото)

З нагоди Дня вишиванки депутат Тернопільської міської ради Назар Зелінка на своїй сторінці у Facebook показав сьогодні нову вишиванку, яку дружина вишила у перші тижні карантину.

Цьогоріч я обзавівся новою вишиванкою, яку за перші тижні карантину вишила мені Nataliya Zelinka, — пише Назар Зелінка. — Вона особлива — відшита як пара до старої жіночої вишиванки, яку ми колись купили Наталі на ринку в Косові. Вишиванка це не просто одяг — це дух та ідентичність нашої нації. З Днем Вишиванки, друзі!





