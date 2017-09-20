Тернополянин розповів про 5 лайфхаків під час мандрів в Угорщину

Якщо плануєте по-будапештитись найближчим часом, Іван Омелян дає, поради, як вирівняти баланс ціна=якість у багатій на все столиці Угорщини:

Лайфхак №1

Очевидна, банальна але дуже поважна порада – плануйте завчасно! Завчасно – це за 3 місяці. Тоді квитки будуть, як СВ до Одеси, а жити можна влаштуватись по коучсьорфі. Ми бронювали квитки на wizzair.com (200$), а житло на Airbnb (100$) за 1,5 місяці і щітаю, що переплатили.

Лайфхак №2

Круізи по Дунаю за 12 $ – це розводняк для туристів. Шукаєте на Google Maps набережну Дунаю і на ній є чіткі значки рєчного трамвайчіка. Сідаєте на першій зупинці і катаєтесь більше години за 2,4 $. Без купи туристів та з колоритними мадярчиками)

Лайфхак №3

Кюртош калач (їх смачнезна булка, яку жарять як шашлик) за 5-6 $ теж не беріть. Сходіть до Західного ЖД воказлу (його доречі Ейфель будував) і там є ларьочок біля якого завжди купа студіків. Їх розганяєте і берете Кюртош калач за 1,3 $.

Лайфхак №4

Житло беріть в центрі. Центр це 5 кілометрів радіусу від мосту Сеченьі. Нагуляйтесь, будете мало пересіктись з циганами, трошки дорожче заплатите, але зекономите на транспорті нормальну суму.

Лайфхак №5

Купальні – термальні джерела, цілюща водичка, сауни і купа релаксу. Не йдіть в розкручені, ми радимо Рудаш. Туди ходять місцеві, це ознака якості. У вихідні (ціни вищі) там теж купа туристів . Якщо є можливість, то партесь в будні. різниця в ціні: 14$ – субота/неділя, 10$ – будні. + завжди краще йти з 8 до 12 ранку. І не беріть додаткові басейни і т.д нічого нового крім пафосу ви за додаткові гроші не отримаєте. Будьте простіші і партесь в своє задоволення 🙂