Відомий тернопільський аграрій отримав Почесну грамоту Верховної Ради

Під час виїзного засідання Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, що проходило за Бучаччині, народний депутат Микола Люшняк нагородив тернопільського аграрія Почесною грамотою Верховної Ради.

«За особливі заслуги перед українським народом» з рук Миколи Володимировича Грамоту та нагрудний знак отримав директор приватного агропромислового підприємства «Аркадія», депутат Тернопільської обласної ради Микола Пилипів.

– Микола Іванович також має сад та тваринницький комплекс. Ця людина активно розвиває українське село, дає людям можливість гідно заробляти. І ця грамота стане одним зі стимулів, аби і далі продовжувати таку важливу роботу, – наголосив Микола Люшняк.

Агропідприємство«Аркадія»засноване у 2002 році. Відколи посаду керівника зайняв Микола Іванович Пилипів, підприємствоздобуває значних результатів, розширює свої аграрні можливості, дбає про своїх працівників і бере вагому участь у соціальному напрямку. ПАП«Аркадія»розвиває галузі рослинництва, тваринництва і садівництва.