На Тернопільщині роботодавці отримують компенсації за працевлаштування переселенців

Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, можуть безпосередньо звернутися за компенсацією до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, або подати відповідну заяву через «Портал Дія».

Із 13 квітня у міськрайонному центрі зайнятості розпочався прийом документів від роботодавців на виплату 6500 грн на місяць компенсації за працевлаштування нового працівника із числа вимушених переселенців.

Станом на 1 червня 2022 року 33 роботодавця звернулися до служби зайнятості області за такою компенсацією на працевлаштування 61-ї внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, що загальна тривалість надання компенсації – два місяці з дня працевлаштування. Програма діє на період воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його закінчення. На зазначену компенсацію мають право роботодавці, крім тих, які є бюджетними установами чи фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:

“Робота зараз. Державна служба зайнятості”.

Чат-бот: @DCZWorkNowBbot або https://t.me/DCZWorkNowBbot

Канал: @DCZWorkNow або https://t.me/worknowdcz .

“Робота на Тернопільщині”

Чат-бот: @work_Ternopil_bot або https://t.me/work_Ternopil_bot

Канал: @work_in_Ternopil_region або https://t.me/work_in_Ternopil_region

Роботодавці можуть подати вакансію через Google-форму: http://surl.li/bzqvd

Шановні шукачі роботи! Заповнити анкету-резюме можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_-yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/#5134509646. Довідки можна отримати за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756.